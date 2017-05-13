Эден Азар: "Здорово отмечать победу с болельщиками"

Нападающий "Челси" Эден Азар выразил удовлетворение победой победой команды в чемпионате Англии. Лондонцы завоевали титул досрочно, переиграв в 37-м туре "Вест Бромвич" со счетом 1:0. "СЭ" вел текстовую трансляцию встречи.

– Здорово отмечать победу с болельщиками, – приводит BBC слова Азара. – Игра была очень сложной. Сейчас мы счастливы. Каждый из нас уже немало сказал о тренере. Он – фантастический. Нужно отдать должное Конте и футболистам. Мы уступили "Арсеналу", но потом совершили невероятный рывок.