Эден Азар заявил, что никогда не покинет "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что не собирается покидать лондонский клуб. Во время общения с фанатами после матча регулярного чемпионата НБА "Филадельфия" - "Бостон", прошедшего в Лондоне, его попросили: "Не уходи из "Челси", ок?", на что игрок ответил: "Никогда".
Ранее СМИ писали, что Азар дал согласие на переход в "Реал" и в ближайшее время трансфер может быть оформлен официально.
The NBA players got plenty of love in London, but so did the Premier League's best! pic.twitter.com/0g9M8sUHCx– ESPN FC (@ESPNFC) 11 января 2018 г.