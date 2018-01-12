Эден Азар заявил, что никогда не покинет "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что не собирается покидать лондонский клуб. Во время общения с фанатами после матча регулярного чемпионата НБА "Филадельфия" - "Бостон", прошедшего в Лондоне, его попросили: "Не уходи из "Челси", ок?", на что игрок ответил: "Никогда".

Ранее СМИ писали, что Азар дал согласие на переход в "Реал" и в ближайшее время трансфер может быть оформлен официально.