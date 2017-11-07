Эден Азар затроллил "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Челси" Эден Азар после матча с "Манчестер Юнайтед" решил пошутить над соперниками, выложив в Инстаграме издевательский коллаж: сверху его прогулка с собаками, а снизу кадры с игры, где бельгийца активно опекают "красные дьяволы". Хавбек подписал фото: "Сегодня на прогулке на моей второй работе мне было немного легче, чем в игре против МЮ".



Матч "Челси" – "Манчестер Юнайтед" прошел в минувшее воскресенье и закончился со счетом 1:0 в пользу лондонцев, единственный гол на счету Альваро Мораты. Азар провел на поле 87 минут.

Today’s marking in my other day job was a little easier than against Man U! #cfc Публикация от Eden Hazard (@hazardeden_10) Ноя 6 2017 в 2:07 PST