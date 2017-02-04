Эден Азар: "Забивать такие мячи в каждом матче не получается"

Полузащитник "Челси" Эден Азар остался доволен результатом матча чемпионата Англии с "Арсеналом" (3:1). Также он выразил удовлетворение своим голом после индивидуального прохода.

– Всегда здорово забивать красивые голы сильному сопернику, – цитирует ВВС Азара. – Я наслаждался игрой и голом. Мы забили три прекрасных мяча и заслужили победу. Понимаю, что забивать такие мячи, который удался мне, в каждом матче не получается. Мне нужно как можно больше забивать. Так что я доволен. Мы все еще лидируем, я уверен в команде.