20:10 4 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Эден Азар: "Забивать такие мячи в каждом матче не получается"

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Полузащитник "Челси" Эден Азар остался доволен результатом матча чемпионата Англии с "Арсеналом" (3:1). Также он выразил удовлетворение своим голом после индивидуального прохода.

– Всегда здорово забивать красивые голы сильному сопернику, – цитирует ВВС Азара. – Я наслаждался игрой и голом. Мы забили три прекрасных мяча и заслужили победу. Понимаю, что забивать такие мячи, который удался мне, в каждом матче не получается. Мне нужно как можно больше забивать. Так что я доволен. Мы все еще лидируем, я уверен в команде.

 

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Материалы REN-TV

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