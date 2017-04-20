Эден Азар: "Я всегда уважал Моуринью"

Полузащитник "Челси" Эден Азар опроверг информацию о том, что у него были плохие отношения с бывшим главным тренером "синих" Жозе Моуринью. По словам хавбека, он всегда уважительно относился к португальскому специалисту.

- С Моуринью у меня было отличное взаимопонимание, - приводит Goal.com слова Азара. - В предыдущем сезоне я получил приз лучшего игрока. Возможно, что из-за этого он ожидал от меня большего. Я был не настолько хорошо. Говорили, что я не слушаю тренера, но это не так. Я всегда его уважал.