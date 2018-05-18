22:59 18 мая | Футбол — Англия

Эден Азар: "Я недостаточно эгоист, чтобы выиграть "Золотой мяч"


Полузащитник "Челси" Эден Азар не верит, что сможет выиграть "Золотой мяч" или любой другой престижный индивидуальный приз. По словам бельгийца, он не привык тянуть одеяло на себя.

– Мой отец всегда говорил, что я слишком бескорыстный. Наверное, так и есть, – приводит BBC слова Азара. – В современном футболе, если хочешь выиграть "Золотой мяч" или другую личную награду, нужно быть эгоистом. Я недостаточно эгоист. Я такой, какой есть.

С 2008 года "Золотой мяч" получают либо Криштиану Роналду, либо Лионель Месси.

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