Эден Азар: "Я не выкладываюсь на полную во время тренировок, потому что не хочу, чтобы меня били"

Полузащитник "Челси" Эден Азар рассказал о том, как он готовится к матчам. По его словам, он пытается беречь ноги во время тренировок.

- Защищаю ли я ноги во время тренировок? Да, да, да! Если честно, на тренировках я не выкладываюсь на полную, - цитирует Goal Азара. - Кто-то обожает упражнения, а я не хочу, чтобы меня били. У нас много игр, поэтому я стараюсь отдавать себя в официальных матчах.

Иногда в матчах я получаю удары, порой очень болезненные. На мне совершают много фолов, но это часть футбола. Я не жалуюсь.