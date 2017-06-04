Эден Азар: "В "Реале" я могу остаться на скамейке запасных"

Полузащитник "Челси" Эден Азар не уверен, что возможный переход в "Реал" пойдет на пользу его карьере. Бельгиец имеет контракт с лондонцами до 2020 года, и к нему проявляет интерес "Реал".

– В футболе всякое бывает, но сейчас я игрок "Челси", – цитирует Het Laatste Nieuws Азара. – Потом посмотрим. Новый контракт мне не предлагали, однако это может случиться. Посмотрим, что будет после перерыва. Слышал об интересе "Реала". Все мы имеем мечты. Поехать в Испанию, конечно, можно, но можно и остаться в "Челси". В "Реале" я могу оказаться на скамейке запасных. Хочу принять лучшее решение для карьеры.