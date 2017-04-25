Эден Азар: "В "Челси" есть игроки, которые больше заслуживают капитанской повязки"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что не чувствует себя достойным капитанской повязки в клубе. Ранее стало известно, что нынешний капитан лондонцев Джон Терри покинет клуб этим летом. Азар является капитаном сборной Бельгии.

- Думаю, в "Челси" есть игроки, которые больше заслуживают быть капитаном команды, - цитирует Daily Mirror Азара. - Говоря о сборной, не могу сказать, хороший ли я капитан. Но я капитан на поле. Вне поля я не очень люблю говорить. А в Англии, на мой взгляд, капитану нужно больше говорить и готовить партнеров к матчам. Я не такой человек, мой язык - это ноги.