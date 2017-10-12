Эден Азар: "В ближайших матчах после травмы я буду плох"

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар предупредил болельщиков, что ему потребуется время, чтобы вернуть свою форму после травмы. Напомним, что футболист пропустил около трех месяцев из-за повреждения лодыжки. До травмы он провел 7 матчей за клуб и отдал голевую передачу.

– Всегда непросто возвращаться после травмы, но я сделал это, – цитирует Evening Standard Азара. – У меня получалось тренироваться летом, но в ближайших матчах я буду плох. Не хочется просто играть в футбол, надо вернуться к своей лучшей форме.