Эден Азар: "Уйду из "Челси", когда приму такое решение"

Полузащитник "Челси" Эден Азар подчеркнул, что на данный момент не думает о смене клуба. Хавбек отметил, что из года в год появляются слухи о том, что он станет игроком "Реала" или "ПСЖ".

– Подходящий момент для ухода из "Челси" наступит тогда, когда я решу сделать это. Мне хочется закончить этот год с "синими", – приводит Getfootballnewsfrance слова Азара. – Все знают, что мне нравится "Реал", но сейчас я выступаю в составе лондонцев.

Обо мне говорят многое, но каждый раз я остаюсь в клубе. Раньше подобное говорили о моем переходе в "ПСЖ" из "Лилля". Если выждете моего ухода, то перестаньте об этом спрашивать.