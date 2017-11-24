Эден Азар: "У Салаха не было шанса в "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар заявил, что вингер Мохамед Салах не получил шанса в лондонском клубе. Египетский игрок в 2014 году перебрался в стан "синих" летом 2014 года, но уже зимой покинул команду.

- Салах все еще мой друг и мы все еще общаемся, - цитирует The Guardian Азара. - Он топ, топ, топ-игрок. У него не было шанса в "Челси" - может быть, из-за тренера или из-за других игроков? Я не знаю. У него есть качества, но в тот период я помню, что в команде были я, Виллиан, Оскар, поэтому ему было непросто. Но он, безусловно, отличный игрок. Всегда хорошо играть против друга, но "Ливерпуль" - это не только Салах. У "красных" много качественных игроков.

Матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится завтра, 25 ноября, и начнется в 20.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.