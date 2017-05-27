Эден Азар: "Терри, Дрогба и Лэмпард ушли. Настало время нового поколения "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар отметил, что он со своими партнерами постарается заменить предыдущее поколение игроков, выигравших немало трофеев. По словам хавбека, новые лидеры команды постараются доказать, что являются одними из лучших в мире.

- Последние десять лет истории "Челси" были великими, но Лэмпард, Дрогба, Эшли Коул и Терри ушли, - приводит Sky Sports слова Азара. - Теперь пришло время нового поколения. Хотим показать, что клуб является одним из лучших в мире. Нужно строить что-то новое.