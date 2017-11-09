Эден Азар: "Сыграть под руководством Зидана – мечта. И мне было бы интересно вновь поработать с Моуринью"

Полузащитник "Челси" Эден Азар признал, что был бы не против сыграть под руководством главного тренера "Реала" Зинедина Зидана. По сообщениям английской прессы, бельгиец давно находится в сфере интересов мадридцев.

– Всем известно, насколько я уважаю Зидана, – сказал в интервью телеканалу RTL TVI Азар. – Я уважаю его и как игрока, и как тренера. Я не знаю, как сложится моя карьера в дальнейшем, но сыграть под руководством Зидана – моя мечта. Я наслаждаюсь жизнью в "Челси". У нас еще много незавершенных дел. Я полностью сосредоточен на игре в этом клубе.

Конечно, мне было бы интересно вновь поработать с Моуринью. Если это удастся в будущем – это будет великолепно! Я несколько раз был на вершине. И дважды с "Лиллем" – это важно для меня. Чемпионства "Челси" – я бы не сказал, что это просто, но это большой клуб, который привык побеждать.

Напомним, что в составе лондонского клуба 26-летний бельгиец дважды становился чемпионом премьер-лиги. Жозе Моуринью покинул "Челси" в 2015 году, по слухам, из-за конфликта с рядом игроков, среди которых называли и Азара. Перед недавним матчем "синих" с "Манчестер Юнайтед" португалец и бельгиец не пожали друг другу руки.