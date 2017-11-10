Эден Азар: "Сейчас де Брейне – лучший игрок чемпионата Англии"

Полузащитник "Челси" и сборной Бельгии Эден Азар выразил уверенность в том, что его соотечественник и одноклубник Кевин де Брейне на данный момент является лучшим футболистом чемпионата Англии. По словам хавбека, нет ничего сложного, чтобы выступать с ним в одной команде.

– Де Брейне определенно лучший игрок чемпионата Англии на данный момент, – приводит Goal.com слова Азара. – "Манчестер Сити" – лучшая команда, а он очень важный футболист в системе Хосепа Гвардьолы. С Кевином просто выступать в одной команде, потому что мы хорошие игроки.

В текущем сезоне де Брейне провел в составе "горожан" 16 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал девять голевых передач.