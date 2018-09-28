Эден Азар: "Сарри мог бы стать отличным тренером сборной Бельгии"

Вингер "Челси" Эден Азар считает, что главный тренер "синих" Маурицио Сарри может в будущем возглавить сборную Бельгии. Также он признался, что ему нравится работать с итальянским специалистом.

- Сарри - тренер, которому нравится играть в мяч, - цитирует The Telegraph Азара. - Это имеет большое значение. Кроме того, он итальянец. В его тренировках много тактики, поэтому приходится много работать. Мне не хочется говорить, что при других тренерах у меня не было свободы. Конте и Моуринью также позволяли мне делать то, что я хотел.

Я не хочу быть неуважительным к Роберто Мартинесу, но, может быть, когда его работа со сборной Бельгии закончится, его может заменить Сарри.