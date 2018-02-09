Эден Азар: "Реал"? В футболе все возможно"

Нападающий "Челси" Эден Азар рассказал о своем отношении к главному тренеру "Реала" Зинедину Зидану, который был кумиром футболиста. Кроме того, он не стал исключать переезд в Мадрид.

- Помню, как Зидан 10 лет назад впервые заговорил обо мне, это было просто невероятно, - цитирует Marca Азара. - Он был моим кумиром, когда я был ребенком. Тогда я смотрел ролики с его игрой, а сейчас он тренирует один из лучших клубов мира. Мне приятна его похвала.

Переход в "Реал"? В футболе никогда не знаешь, что будет завтра. Я счастлив в "Челси", поэтому я сосредоточен на этом клубе.