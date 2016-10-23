20:17 | ФУТБОЛ — Англия

Эден Азар: "Победа "Челси" над "МЮ" войдет в историю"

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Полузащитник "Челси" Эден Азар после домашней победы в матче 9-го тура чемпионата Англии над "Манчестер Юнайтед" (4:0) подчеркнул, что разгром принципиального соперника добавит игрокам лондонского клуба уверенности в себе. По словам капитана сборной Бельгии, триумф "синих" в противостоянии с "красными дьяволами" является абсолютно заслуженным.

– Крупная победа над "Манчестер Юнайтед" определенно добавит нам уверенности в собственных силах, – приводит Sky Sports слова Азара. – Мы продемонстрировали прекрасную игру и полностью заслужили этот успех. Для нас и болельщиков "Челси" это просто великолепный день, который войдет в историю. Это еще одна по-настоящему большая игра, из которой мы вышли победителями. В этом сезоне мы также одержали важную победу над "Ливерпулем".

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