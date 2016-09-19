Эден Азар: "Периодически Конте ведет себя просто как сумасшедший"

Полузащитник "Челси" Эден Азар выразил восхищение главным тренером команды Антонио Конте​. Итальянский специалист, работавший ранее со сборной Италии, минувшим летом возглавил "синих".

- Конте является топ-тренером и потрясающим человеком, – цитирует пресс-служба клуба Азара. - У него есть страсть к этой работе. Он отдает все, что у него есть, на скамейке запасных, а мы стараемся отдать все, что у нас есть, во время игры. Конте – отличный человек, он старается часто общаться с игроками, общаться помногу, и мы рады работать с ним. На протяжении матчей я стараюсь оставаться сфокусированным на игре, но иногда, когда я пересматриваю встречу на следующий день по телевизору, я вижу его, и периодически он ведет себя просто как сумасшедший на скамейке запасных.