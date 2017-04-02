Эден Азар: "Переезд в Испанию? Почему вы хотите втянуть меня в это дерьмо?"

Полузащитник "Челси" Эден Азар признался в интервью бельгийскому журналисту Клоду Ачиба, что не собирается перебираться в Испанию. Ранее СМИ писали, что хавбек летом может стать игроком "Реала".

- Мое будущее? Тут не о чем говорить. Двигаюсь от матча к матчу, - отметил Азар. - Стараюсь больше играть. Вот и все. Переезд в Испанию? Почему вы хотите втянуть меня в это дерьмо? (С улыбкой.) Нет, мне очень хорошо здесь. У меня еще есть дела, которые нужно закончить в этом году. Мой контракт рассчитан до 2020 года. Все в порядке.