Эден Азар: "Переезд в Испанию? Почему вы хотите втянуть меня в это дерьмо?"

Полузащитник "Челси" Эден Азар признался в интервью бельгийскому журналисту Клоду Ачиба, что не собирается перебираться в Испанию. Ранее СМИ писали, что хавбек летом может стать игроком "Реала".
- Мое будущее? Тут не о чем говорить. Двигаюсь от матча к матчу, - отметил Азар. - Стараюсь больше играть. Вот и все. Переезд в Испанию? Почему вы хотите втянуть меня в это дерьмо? (С улыбкой.) Нет, мне очень хорошо здесь. У меня еще есть дела, которые нужно закончить в этом году. Мой контракт рассчитан до 2020 года. Все в порядке.
Ботаникум
Эден в нынешнем "Челси" игрок ключевой, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ игру команды в атаке, и в определённом смысле НЕЗАМЕНИМЫЙ. Думаю, что он и сам осознаёт своё значение для команды, где он - ПЕРВЫЙ, а в "Реале" место ПЕРВОГО.... ЗАНЯТО! Эдену ещё есть, куда расти, а плеймейкеры могут быть "долгоиграющими", как великий Пирло.
17:05