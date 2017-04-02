16:43 | ФУТБОЛ — Англия

Эден Азар: "Переезд в Испанию? Почему вы хотите втянуть меня в это дерьмо?"

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Полузащитник "Челси" Эден Азар признался в интервью бельгийскому журналисту Клоду Ачиба, что не собирается перебираться в Испанию. Ранее СМИ писали, что хавбек летом может стать игроком "Реала".

- Мое будущее? Тут не о чем говорить. Двигаюсь от матча к матчу, - отметил Азар. - Стараюсь больше играть. Вот и все. Переезд в Испанию? Почему вы хотите втянуть меня в это дерьмо? (С улыбкой.) Нет, мне очень хорошо здесь. У меня еще есть дела, которые нужно закончить в этом году. Мой контракт рассчитан до 2020 года. Все в порядке.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

Эден в нынешнем "Челси" игрок ключевой, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ игру команды в атаке, и в определённом смысле НЕЗАМЕНИМЫЙ. Думаю, что он и сам осознаёт своё значение для команды, где он - ПЕРВЫЙ, а в "Реале" место ПЕРВОГО.... ЗАНЯТО! Эдену ещё есть, куда расти, а плеймейкеры могут быть "долгоиграющими", как великий Пирло.

17:05

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