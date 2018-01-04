Эден Азар: "Пенальти в ворота "Арсенала" был. Повторы не нужны"

Полузащитник "Челси" Эден Азар посетовал на упущенные моменты в матче чемпионата Англии с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец в поединке отметился голом с пенальти, который сам заработал.
– Это был равный матч, обе команды хорошо сыграли, – цитирует ВВС Азара. – Возможно, мы должны были забивать больше, упустили какие-то моменты.
Пенальти? Он был назначен справедливо. Даже повторы не нужны были. Важно, что мне удалось реализовать его. Думаю, что мы должны были побеждать, если посмотреть, сколько моментов было создано.
rdo
Тогда Мората тоже может говорить, что голы были, повторы не нужны)
10:41