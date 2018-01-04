Эден Азар: "Пенальти в ворота "Арсенала" был. Повторы не нужны"

Полузащитник "Челси" Эден Азар посетовал на упущенные моменты в матче чемпионата Англии с "Арсеналом" (2:2). Бельгиец в поединке отметился голом с пенальти, который сам заработал.

– Это был равный матч, обе команды хорошо сыграли, – цитирует ВВС Азара. – Возможно, мы должны были забивать больше, упустили какие-то моменты.

Пенальти? Он был назначен справедливо. Даже повторы не нужны были. Важно, что мне удалось реализовать его. Думаю, что мы должны были побеждать, если посмотреть, сколько моментов было создано.