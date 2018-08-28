Эден Азар - о грубых фолах в АПЛ: "Каждые выходные - одно и то же. Это нормально, это Англия"

Нападающий "Челси" Эден Азар рассказал о планах лондоского клуба на предстоящий сезон, а также поделился своим мнением о грубых фолах в английской премьер-лиге. По его словам, подобные инциденты – совершенно нормальны для Англии.

– Мы хорошо начали и показали свой характер, и теперь нужно продолжать, – приводит Mirror слова Азара. – Нам нужно сохранить этот импульс. Мы хотим быть на вершине в конце сезона. Фолы Мэтта Ритчи? Это премьер-лига! Премьер-лига всегда такая, каждые выходные одно и то же. Но я не жалуюсь, я стараюсь делать свою работу. Когда у тебя мяч – тебя пинают, так что никаких жалоб.

"Челси" занимает 3-е место в АПЛ после трех туров, имея в активе 9 очков.