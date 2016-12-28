Эден Азар: "Нынешний "Челси" лучше того, которым руководил Моуринью"

Полузащитник "Челси" Эден Азар выразил мнение, что нынешний состав "синих" сильнее команды, которой руководил Жозе Моуринью в сезоне 2014/15. По его словам, лондонцы попытаются войти в историю, если им представится такая возможность.

- Нынешний "Челси" лучше прежнего, потому что сейчас команда верит в свои силы и побеждает в каждом матче, - приводит Sky Sports слова Азара. - Мы уверены в себе и пытаемся сделать то, что нам не удавалось ранее. Мы не следим за рекордами, но эта команда войдет в историю, если представится такая возможность. Речь идет не только о клубных достижениях, а о рекордах в первенстве.