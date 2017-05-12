Эден Азар: "Могу выиграть "Золотой мяч", выступая за "Челси"

Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что ему не нужно переходить в один из клубов испанской лиги для того, чтобы завоевать "Золотой мяч".

– Я думаю о "Золотом мяче", но если мне не удастся его выиграть, это не станет для меня проблемой, – приводит Sky Sports слова Азара. – Я стараюсь сделать хорошую карьеру.

В течение последних 10 лет "Золотой мяч" доставался игрокам, выступающим в Испании, но если лучший игрок мира будет выступать в Англии, он его обязательно получит. Могу ли я выиграть "Золотой мяч"? Если в следующем сезоне "Челси" выиграет Лигу чемпионов, а сборная Бельгии станет чемпионом мира, то почему бы и нет?