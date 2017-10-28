Эден Азар: "Люблю играть против "Борнмута"

Нападающий "Челси" Эден Азар после победы над "Борнмутом" (1:0) в матче 10-го тура чемпионата Англии сказал, что в каждой игре старается действовать на таком уровне, как в завершившейся в субботу встрече. Бельгиец отметился единственным в матче голом, который стал для него первым в этом розыгрыше премьер-лиги.

- Люблю играть против "Борнмута", - цитирует Твиттер премьер-лиги Азара. - Я в каждом матче стараюсь играть на таком уровне. Я забил и мы победили. Я счастлив.

После этой встречи "Челси" продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 19 очков. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет 9 баллов.