Эден Азар: "Хотел бы снова поработать с Моуринью"

Нападающий "Челси" Эден Азар признался, что хотел бы вновь поработать с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. 27-летний бельгиец тренировался под руководством португальского специалиста в составе "синих" с 2013 по 2015 год.

- Последний сезон при Моуринью сложился неудачно, - приводит слова Азара HLN. - Мы не побеждали, а на тренировках царила рутина вместо веселья. Тогда для всех его отставка казалась правильной. Но если вы попросите меня назвать одного тренера, с которым я хотел бы поработать, то я бы назвал Моуринью.

В текущем сезоне Азар провел 9 матчей за "синих", забил 8 голов и отдал 3 результативных передачи.

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