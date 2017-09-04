Эден Азар: "Хочу видеть Косту на поле"

Нападающий "Челси" Эден Азар отметил, что был рад играть в одной команде с форвардом Диегу Костой. Бельгиец также добавил, что ждет возвращения испанца бразильского происхождения на поле.

– Мы провели три года вместе, и мы выиграли все, кроме Лиги чемпионов, – цитирует Daily Mail Азара. – Было приятно играть с Костой, и я хочу, чтобы он вернулся. К сожалению, не я принимаю решение, но он хороший парень и великолепный игрок. Я очень хочу видеть его на поле. Надеюсь, он найдет решение этой проблемы.

Напомним, что "Челси" не включил Косту в заявку на групповой турнир Лиги чемпионов. Также ранее сообщалось, что фоврард не планирует возвращаться в расположение команды. "Синие" уже оштрафовали футболиста на 300 тысяч фунтов стерлингов.