Эден Азар: "Хочу стать легендой "Челси"

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что хочет стать легендой лондонского клуба. 27-летний бельгиец в среду забил свой сотый гол за "синих" во всех турнирах.

- Я никогда не забуду этот мяч, - приводит слова Азара Sky Sports. - Но все мы хотим большего. Я хочу забить как можно больше голов за "Челси", а затем попытаться стать легендой этого клуба, как Лэмпард, Терри и Дрогба. Я буду стараться изо всех сил. Когда мы побеждаем, то наслаждаемся игрой.

В текущем сезоне Азар провел 22 матча за "Челси", забил 12 голов и отдал 9 резуьтативных передач.

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