Эден Азар: "Если я подпишу контракт, "Челси" может не хватить денег на Лукаку"

Полузащитник "Челси" Эден Азар сообщил, что о новом контракте с клубом будет договариваться позже. Нынешнее соглашение бельгийца рассчитано до 2020 года. Напомним, что последнее время ходят слухи об уходе бельгийца в другой клуб. Среди претендентов на игрока называются "Реал" и "ПСЖ".

– Пока по новому контракту переговоров не ведем. Дождемся окончания сезона, – цитирует Азара Het Nieuwsblad. – На этот счет я спокоен. Потом все обсудим. Если не договоримся, тогда рассмотрим другие варианты. Я счастлив в "Челси". Обсудим все с клубом, когда я вернусь из сборной.

Если я подпишу контракт, "Челси" может не хватить денег на Лукаку. Шутка. Кто бы ни пришел, мы будем готовы к новому сезону.