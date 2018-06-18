Эден Азар: "Если "Реал" хочет приобрести меня, они знают, что нужно делать"

Нападающий "Челси" Эден Азар заявил, что не против перебраться в "Реал", однако также может остаться в составе "синих" на будущий сезон. Контракт 27-летнего бельгийца с лондонским клубом рассчитан до 2020 года.

- Если "Реал" хочет меня приобрести, они уже знают, что нужно делать, - приводит Marca слова Азара. – Интересует ли меня "Реал"? Да, возможно. Если я останусь в "Челси", то команде нужно играть лучше, чем в прошлом сезоне. Но в Лондоне я выиграл все и добился успехов в карьере благодаря "Челси", поэтому сказать "я ухожу" было бы слишком просто.

Ранее СМИ сообщали, что Азар – одна из целей Королевского клуба в летнее трансферное окно.