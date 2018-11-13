Эден Азар: "Чувствую себя в "Челси" хорошо"

Нападающий "Челси" Эден Азар счастлив, что выступает за лондонскую команду. Несмотря на многочисленные слухи о скором переезде в "Реал", бельгийский форвард выражает полное удовлетворение от игры в стане английской команды.

– За эти семь лет в "Челси" я всегда испытывал удовольствие от игры, – приводят слова Азара TalkSport. – Я стараюсь делать счастливыми фанатов, которые смотрят матчи нашей команды. На данный момент чувствую себя в Лондоне хорошо. Играть за "Челси" – это большое счастье!

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 18 матчей за "Челси" и забил 10 мячей при четырех голевых передачах.