Эден Азар: "Челси" одержал невероятную победу над "Эвертоном"

Полузащитник "Челси" Эден Азар после победы над "Эвертоном" (5:0) в домашнем матче 11-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда провела отличный матч. По словам Азара, лондонцы планируют остаться на первом месте в турнирной таблице до конца чемпионата.

– Это невероятная победа, – приводит BBC слова Азара. – Мы забили пять красивых голов, а я мог отличиться больше, чем два раза. Мне нравится мой футбол, мы играем хорошо, создаем много моментов и забиваем много голов.

Быть на вершине турнирной таблице здорово, мы хотим остаться там до конца чемпионата.