Эден Азар: "Челси" очень хочет выиграть Кубок Англии"

Полузащитник "Челси" Эден Азар признался, что он, как и вся команда, хочет выиграть Кубок Англии. Сегодня "синие" в рамках 1/4 финала турнира сыграют с "Манчестер Юнайтед". Встреча начнется в 22.45 по московскому времени.

- Мы очень хотим выиграть Кубок Англии, но когда ты выступаешь за "Челси", ты не особо об этом думаешь, потому что хочется побеждать во всех матчах, - цитирует пресс-служба клуба Азара. - Все встречи с этого момента и до конца сезона будут сложными, потому что все хотят обыграть команду, которая лидирует в чемпионате, так что нам надо быть готовыми. Противники будут выкладываться полностью, и нам надо стараться быть на высоте.

- Если оглянуться на вашу карьеру в "Челси", то станет очевидно, что весной вы частенько демонстрировали свою наилучшую форму.

- Это ключевой момент сезона, и если мы хотим стать чемпионами, мы должны выложиться полностью. Моя цель – отдавать всего себя на поле, и только если мы завоюем трофеи, я расслаблюсь. Выходит солнце, зима окончена, и для игроков и болельщиков это хорошее время, чтобы приходить на "Стэмфорд Бридж" и отправляться на выездные игры. Всё хорошо.

Трансляция матча "Челси" - "Манчестер Юнайтед"