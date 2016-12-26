Эден Азар: "Был удивлен, что на матч с "Борнмутом" Конте поставил меня, а не Батшуайи"

Полузащитник "Челси" Эден Азар после игры 18-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (3:0) выразил удивление в связи с тем, что на поле с первых минут не вышел нападающий Миши Батшуайи. По всем прогнозам, экс-форвард "Марселя" должен был заменить в стартовом составе дисквалифицированного Диегу Косту, но Антонио Конте принял решение выпустить с первых минут Азара, отведя тому роль "ложной девятки".

– Всю неделю я думал, что в этой встрече с первых минут сыграет Батшуайи, – цитирует Le10sport Азара. – Коста дисквалифицирован, поэтому выход Миши был бы более логичным шагом. Тем не менее тренер сделал ставку на меня, и я попытался отблагодарить его своей игрой за доверие. В прошлом сезоне я несколько раз выступал в роли "ложной девятки", поэтому сегодня я хорошо понимал, что от меня требуется.