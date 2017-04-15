Эдди Хоуи: "У "Борнмута" осталось 5 игр, чтобы сохранить прописку"

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоуи после поражения в матче 33-го тура чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (0:4) отметил, что его команда пока не гарантировала себе сохранения прописки. "Вишни" занимают 15-е место, опережая зону вылета на 5 очков.

– Сегодняшний матч был не слишком удачным, - цитирует BBС Хоуи. - В целом, я разочарован нашими защитными действиями. Технически "Тоттенхэм" – очень хорошая команда, но отличительной чертой является то, насколько с ними трудно играть. Они ограничивают сопернику владение мячом, но мы почти справились с этим, однако это обернулось провалами в защите. Тем не менее "Борнмут" знает, что в последних 5 играх мы должны быть лучше. Пока мы не в безопасности.