Эдди Хоуи: "Манчестер Сити" - очень сильная команда"

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоуи после поражения от "Манчестер Сити" в матче 5-го тура чемпионата Англии (0:4) посетовал на разницу в классе команд. Также он отметил, что сегодняшний поединок принес много пользы его команде.

– Это был тяжелый матч для "Борнмута", – цитирует BBC Хоуи. – "Манчестер Сити" сыграл превосходно в первых двух своих голах. Мы противостояли очень сильной команде. Когда играешь против лучших, то обучение ускоряется. Тем не менее, у "Борнмута" были некоторые возможности, но мы не смогли ими воспользоваться.

Что касается Джека Уилшира, то ему не дали проявить себя лучшим образом, так как он играет в свой футбол, когда владеет мячом, чего у нас не было много.