Эдди Хоуи: "Борнмут" уже обыгрывал "Челси", мы можем повторить это"

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоуи уверен, что в матче 18-го тура чемпионата Англии его подопечные могут добиться победы над "Челси". По словам специалиста, "вишни" могут обыграть любого соперника.

- То, что "Борнмут" в этом сезоне уже обыгрывал "Челси" должно помочь нам, - приводит Sky Sports слова Хоуи. - Если смогли один раз, значит, можем повторить это. Например, матч с "Ливерпулем", завершившийся со счетом 4:3, доказывает, что мы можем обыграть кого угодно. Эта встреча будет непростой, но нам нечего терять.