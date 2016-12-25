10:31 | ФУТБОЛ — Англия

Эдди Хоуи: "Борнмут" уже обыгрывал "Челси", мы можем повторить это"

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Главный тренер "Борнмута" Эдди Хоуи уверен, что в матче 18-го тура чемпионата Англии его подопечные могут добиться победы над "Челси". По словам специалиста, "вишни" могут обыграть любого соперника.

- То, что "Борнмут" в этом сезоне уже обыгрывал "Челси" должно помочь нам, - приводит Sky Sports слова Хоуи. - Если смогли один раз, значит, можем повторить это. Например, матч с "Ливерпулем", завершившийся со счетом 4:3, доказывает, что мы можем обыграть кого угодно. Эта встреча будет непростой, но нам нечего терять.

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