Эдди Хау: "Борнмут" сыграл великолепно"

Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау после победы в матче 16-го тура чемпионата Англии над "Лестером" (1:0) остался доволен игрой команды. По словам наставника, очень хорошо сыграли в защите.



– Такой матч нельзя назвать обычным, – цитирует Хау BBC. – Играть с чемпионом очень волнительно. Мы знаем силу соперника, однако моя команда сыграла великолепно. Героически сыграли в защите. Марк Пью – пример настоящего профессионализма. Он путешествовал по всей стране, играл в разных лигах. И он дождался своего шанса. Ведь бывает так, когда получаешь то, чего хочешь.