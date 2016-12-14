03:06 | ФУТБОЛ — Англия

Эдди Хау: "Борнмут" сыграл великолепно"

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Главный тренер "Борнмута" Эдди Хау после победы в матче 16-го тура чемпионата Англии над "Лестером" (1:0) остался доволен игрой команды. По словам наставника, очень хорошо сыграли в защите.

– Такой матч нельзя назвать обычным, – цитирует Хау BBC. – Играть с чемпионом очень волнительно. Мы знаем силу соперника, однако моя команда сыграла великолепно. Героически сыграли в защите. Марк Пью – пример настоящего профессионализма. Он путешествовал по всей стране, играл в разных лигах. И он дождался своего шанса. Ведь бывает так, когда получаешь то, чего хочешь.

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