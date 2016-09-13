15:06 | ФУТБОЛ — Англия

Эд Вудворд: "Моуринью приведет "МЮ" к вершине мирового футбола"

0
0
0

Вице-президент "Манчестер Юнайтед" Эд Вудворд доволен прогрессом команды под руководством Жозе Моуринью. Его не смутило поражение от "Манчестер Сити" (1:2) в последнем матче чемпионата Англии.

– Моуринью не нуждается в представлении, – цитирует Daily Mail Вудворда. – Нужно просто посмотреть, кто выиграл 23 трофея за последние 13 лет. Подписание Моуринью говорит о решительном настрое клуба, желающего вернуться на вершину мирового футбола. Поражение от "Сити" не мешает видеть, что "МЮ" находится на правильном пути. Нынешний сезон получится захватывающим.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ