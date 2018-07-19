Дзола вошел в тренерский штаб Сарри в "Челси"

Экс-игрок "Челси" Джанфранко Дзола вошел в тренерский штаб лондонского клуба, сообщает пресс-служба "синих". Он стал ассистентом Маурицио Сарри, который возглавил команду 14 июля.

- Это просто потрясающе. Я рад быть здесь и работать с Маурицио, нам предстоит многое сделать, чтобы добиться успеха, и я готов к этому, - заявил Дзола. - Было бы здорово добиться успеха с Маурицио и клубом, и я отдам все, как делал это, будучи игроком. Постараюсь сделать все возможное на своей новой должности.

Дзола выступал за "Челси" с 1996 по 2003 год. После завершения карьеры футболиста работал главным тренером в "Вест Хэме", "Уотфорде", "Бирмингеме", "Кальяри" и катарском "Аль-Араби".