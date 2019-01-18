Джузеппе Росси: "Посмотрим, что случится в зимнее трансферное окно"

Бывший нападающий сборной Италии и "Фиорентины" Джузеппе Росси, который сейчас является свободным агентом, тренируется на базе "Манчестер Юнайтед"​, где выступал в начале карьеры, дал интервью клубной пресс-службе "красных дьяволов", сообщает официальный сайт "МЮ".

Напомним, что Росси тренируется и поддерживает форму на базе клуба из Манчестера.

– Очень хочется вернуться в профессиональный футбол, – приводит пресс-служба "Манчестер Юнайтед" слова Росси, который с июля 2018 года является свободным агентом. – Прошло почти полгода с момента, как я остался без команды. Сейчас я тренируюсь каждый день и надеюсь на лучшее. Зимнее трансферное окно? Я не знаю, нуждается ли сейчас большое число клубов в форвардах, но в январе случается много трансферов, посмотрим.