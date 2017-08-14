Джозеф Бартон: "Не считаю Клоппа супертренером"

Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Джозеф Бартон высказался против главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. По словам англичанина, немец не является тренером топ-уровня.

- У него нет столько трофеев, как у Моуринью или Гвардьолы, - цитирует TalkSport Бартона. - К нему нужно относиться скептически. Он пытается взять свое за счет харизмы. Но он обычный, славный парень. Когда он прыгает у бровки, я начинаю волноваться. Он является чирлидером для "Ливерпуля". Этого мало, чтобы быть классным тренером. Что касается статистики в финальных встречах, то она ужасна.

Я не считаю Клоппа супертренером. Он выиграл всего один чемпионат Германии и один Кубок Германии. Карьера в "Боруссии" закончилась печальным образом. Он растерял доверие игроков. Команда докатилась до того, что ей пришлось бороться за выживание.