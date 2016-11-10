Джоуи Бартон покинул "Рейнджерс"

Полузащитник "Рейнджерс" Джоуи Бартон разорвал соглашение с клубом по обоюдному согласию сторон, информирует пресс-служба клуба. Бартон не играл с сентября, когда был отстранен от работы с командой из-за конфликта с одноклубниками. В общей сложности за "Рейнджерс" хавбек провел всего восемь матчей. Отмечается, что стороны не будут давать никаких комментариев по поводу прекращения сотрудничества.

Отметим, что в отношении игрока ведется расследование, поскольку он подозревается в совершении ставок, что запрещено регламентом Футбольной ассоциации. Ранее также появлялась информация, что Бартон может продолжить карьеру в "Бернли" или "Астон Вилле".