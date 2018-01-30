07:40 | Футбол — Англия

Джоуи Бартон - Гвардьоле: "Хватит ныть, играй в футбол!"

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Экс-игрок "Манчестер Сити" Джоуи Бартон отметил, что главный тренер команды Хосеп Гвардьола не должен жаловаться на судейство в Англии. Ранее испанец заявил, что арбитры должны строже наказывать игроков за нарушения.

- Чего он хочет добиться? Такого же бесконтактного футбола, как в Испании или Италии? - приводит talkSPORT слова Бартона. - Игра должна идти своим чередом. В Англии очень быстрый футбол, поэтому грубые стыки неизбежны. Гвардьола должен это понять.

В нашем футболе важную роль играет физическая составляющая. И если ты хочешь выиграть чемпионат в Англии, то должен с этим смириться. Хватит ныть, играй в футбол!

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КОММЕНТАРИИ (1)
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alex-ls

конечно он тебя послушает, ведь ты как тренер круче

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