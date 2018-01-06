Джорджиньо Вайналдум: "Милнер стал бы хорошим тренером"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вайналдум отметил, что его одноклубник Джеймс Милнер смог бы стать хорошим тренером после завершения игровой карьеры. В этом сезоне 32-летний футболист провел 25 матчей в клубных турнирах, забил один мяч и сделал 7 результативных передач.

– У него определенно получилось бы, – сказал Вайналдум. – Он уже и сейчас помогает как тренер, общается с нами, помогает. Он будет хорошим тренером, но я не уверен, что сейчас это ему нужно. У него есть свои проблемы, свои мысли. Но если у тебя есть какой-то вопрос, ты можешь подойти и задать его, он поможет.