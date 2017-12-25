Джордж Веа: "Венгер поддержал меня, когда расизм был на пике"

Бывший нападающий сборной Либерии Джордж Веа рассказал о влиянии главного тренера "Арсенала" Арсена Венгера. Форвард выступал под руководством француза в "Монако".

- Когда я начал играть в футбол, я не думал, что выиграю "Золотой мяч", - цитирует The Guardian Веа. - У меня была страсть к игре, я предпочитал тренироваться, а не есть или спать. Когда я приехал в Монте-Карло, то первые шесть месяцев не играл. При этом у меня был настрой показать свой талант, доказать что-то тем людям, кто считал, что мой приезд в Европу, – это пустая трата времени.

Венгер был мне как отец, он считал меня своим сыном. Это был человек, который на пике расизма поддержал меня. На одной из тренировок я очень устал, поэтому сказал, что у меня болит голова. Он ответил: "Джордж, я знаю, что это сложно, но тебе нужно много работать. Я считаю, что с твоим талантом ты можешь стать одним из лучших игроков в мире".