Джордан Пикфорд: "Хочу стать легендой в "Эвертоне"

Вратарь "Эвертона" Джордан Пикфорд заявил, что счастлив в мерсисайдском клубе. Сегодня 24-летний англичанин продлил контракт с "ирисками" до 2024 года.

- Моя цель - провести как можно больше матчей за "Эвертон", - цитирует Пикфорда Sky Sports. - Надеюсь, я смогу прогрессировать и становиться лучше с каждым днем. "Эвертон" - отличный клуб для меня. Надеюсь, что в один прекрасный день я смогу стать его легендой.

Пикфорд выступает за "Эвертон" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за "ирисок" и пропустил 11 голов.

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