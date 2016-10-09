Джордан Хендерсон: "Руни не стоит концентрироваться на реакции болельщиков"

Полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Джордан Хендерсон поддержал партнера по команде Уэйна Руни, который был освистан болельщиками во время матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против сборной Мальты (2:0). Исполняющий обязанности главного тренера английской сборной Гарет Саутгейт по окончании встречи выразил недоумение по поводу реакции фанатов.

– Руни – достаточно опытный игрок, который прекрасно знает, на чем стоит концентрировать внимание, а что оставлять в стороне, – приводит goal.com слова Хендерсона. – Убежден, что любой футболист не раз по ходу своей карьеры оказывался в подобной ситуации, поэтому Уэйн не отчаивается по этому поводу.

Руни - капитан и лидер нашей команды, он является кумиром миллионов болельщиков по всему миру. Он любит футбол – и это главное. На нем мы и должны сосредоточиться. Только такой настрой помогает одерживать победы.