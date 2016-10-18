Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" мог играть с "Манчестер Юнайтед" более решительно"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон после ничьей с "Манчестер Юнайтед" (0:0) в матче 8-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что команда не смогла показать свой максимум. По словам Хендерсона, подопечные Юргена Клоппа могли бы действовать более решительно.

– Мы расстроены, – приводит BBC слова Хендерсона. – Мы не играли на том уровне, на котором можем. Мы не смогли создать стопроцентных моментов и могли бы действовать чуть более решительно.

Со стартового свистка не удалось играть на высочайшем уровне, но постепенно мы втянулись. Думаю, мы доминировали во втором тайме, но, опять же, не создали стопроцентных моментов.