Джордан Хендерсон: "Ливерпуль" должен быть доволен результатом матча с "Хоффенхаймом"

Полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон считает, что его команда может быть довольная победой над "Хоффенхаймом" в матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов (2:1). Тем не менее, он отметил, что игроки разочарованы пропущенным голом.

- Мы разочарованы пропущенным голом, поскольку хотели подойти к ответной встрече без пропущенных мячей, - цитирует пресс-служба УЕФА Хендерсона. - Но в целом мы должны быть довольны результатом и тем, как мы играли. "Ливерпуль" действовал опасно на контратаках и, вероятно, мог забить еще несколько голов.